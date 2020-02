POL-ESW: Verkerhsunfälle

Polizei Eschwege

Um 08:45 Uhr befuhr heute Morgen eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die Straße "Vor dem Berge" in Eschwege in Richtung "Neuer Steinweg. Aufgrund von Gegenverkehr fuhr sie mit ihrem Auto nach rechts in die Einfahrt zur Musikschule (Sophienplatz). Dabei übersah sie eine 76-jährige Fußgängerin aus Eschwege, die durch den Zusammenstoß zu Fall kam, sich dabei verletzte und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht wurde.

Eine 25-jährige Eschwegerin befuhr heute Morgen, um 09:02 Uhr, die Spohrstraße in Eschwege in Richtung Bernhard-Engelhardt-Straße. Im Kreuzungsbereich zur Freiherr-von-Stein-Straße fuhr sie über die kreuzende Straße hinweg in den Vorgarten eines Anwesens. Dabei wurden die Umfriedung, ein Verkehrszeichen und ein Stromkasten beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 6000 EUR. Die Fahrerin erlitt einen Schock, der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Um 09:45 Uhr ereignete sich heute Morgen ein Unfall im Kreuzungsbereich B 7 (Leipziger Straße) / "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau. Zur Unfallzeit fuhr ein 45-Jähriger aus der Ukraine mit einem Sattelzug in Richtung Fürstenhagen. In der Straße "Am Lohwasser" stand zu diesem Zeitpunkt ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohfelden, der an der ampelgeregelten Kreuzung bei "grün" losfuhr. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Sattelzug, der offensichtlich bei "rot" in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 19-Jährigen herumgeschleudert, so dass es in der Straße "Am Mühlgraben" zur Kollision mit dem dort stehenden Pkw kam, der von einem 71-Jährigen aus Kaufungen gefahren wurde. Der 19-jährige wurde leicht verletzt, sein Pkw musste abgeschleppt werden.

