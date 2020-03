Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0210 --24-Jähriger bei Kaufgeschäft ausgeraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, Gustav-Deetjen-Allee Zeit: 30.03.2020, 17:15 Uhr

Ein 24-jähriger Mann wurde im Stadtteil Findorff bei dem Verkauf von hochwertigen Schuhen von zwei Jugendlichen unter Einsatz von Pfefferspray ausgeraubt. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Über eine Verkaufsplattform im Internet bot ein 24 Jahre alter Mann zwei Paar hochwertige Sneaker zum Kauf an. Am späten Montagnachmittag verabredete er sich mit einem möglichen Interessenten an der Haltestelle 'Bürgerpark' in der Gustav-Deetjen-Allee. Gegen 17.15 Uhr erschienen am Treffpunkt zwei junge Männer. Als der Verkäufer aus seiner Sporttasche die beiden Schuhkartons nahm, erhielt er plötzlich einen Sprühstoß Pfefferspray direkt ins Gesicht. Zeitgleich wurden ihm die Kartons aus den Händen gerissen und die Täter flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Hauptbahnhof. Der 24-Jährige klagte über Augenreizungen und -rötungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Räuber erbeuteten zwei Paar hochwertige Turnschuhe. Es handelte sich um Hi-Tops der Marke Balenciaga in schwarz mit einer weißen Sohle und neon-grünen Applikationen und hellblaue Schuhe der Marke Nike.

Die Täter hatten eine schwarze Hautfarbe, waren 14 -17 Jahre alt, 170 - 180 cm groß und schlank. Während einer der Jugendlichen eine grüne Weste trug, war der andere mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat am Montagnachmittag die Tat beobachten können? Wem sind die Räuber im Bereich der Gustav-Deetjen-Allee und des Hauptbahnhofes aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362 - 3888 jederzeit entgegen.

