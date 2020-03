POL-HB: Nr.: 0208 --Schwerer Verkehrsunfall in Blumenthal

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, Weserstrandstraße Zeit: 28.03.2020, 15:05 Uhr

Eine 23-jährige Motorradfahrerin verlor am Samstagnachmittag in Blumenthal die Kontrolle über ihre Maschine und prallte gegen einen Laternenmast. Dabei wurde sie schwer verletzt und schwebte zeitweilig in Lebensgefahr.

Gegen 15:05 Uhr hielt die 23-Jährige an einer roten Ampel in der Weserstraße an. Als die Ampel auf Grün sprang fuhr sie weiter, verlor aber kurz darauf die Kontrolle über ihre Maschine. Sie wurde vom Motorrad geschleudert und prallte gegen eine Straßenlaterne. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass zeitweise Lebensgefahr bestand. Laut Zeugenaussagen war sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, die genaue Unfallursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt.

