Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht

Blauer Opel Corsa beschädigt Betonwand

Bild-Infos

Download

Weeze (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag (23. Juni 2019), 11.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer eines blauen Opel Corsa an der Straße Knappheide eine Betonwand. Die Unfallstelle befindet sich auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Hofes in der Nähe der Autobahn. Die Wand grenzt das Grundstück von einem Feld ab. Der Opel Fahrer war von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Betonwand geprallt. Dabei rissen Fahrzeugteile ab (Siehe Foto). Die Untersuchung ergab, dass sie zu einem blauen Opel Corsa gehören. Eine Fahrspur aus Dreck führte vom Unfallort in Richtung Weeze.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell