Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0211 --Unverbesserlich--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack Zeit: 30.03.20, 17 Uhr

Ein 31 Jahre alter Autohändler aus Vegesack verstieß am Montag erneut gegen das Infektionsschutzgesetz. Bereits am Wochenende und die Woche zuvor mussten Einsatzkräfte wegen ihm einschreiten. Die Polizei schloss nun sein Geschäft.

Nachdem der Mann bereits Mitte März gegen das Infektionsschutzgesetz verstieß und Freunde zur Zusammenkunft in sein Geschäft ließ, feierte er am Wochenende eine Party mit mehreren Personen, widersetzte sich den einschreitenden Polizisten und bespuckte und beleidigte sie, siehe hierzu auch die Pressemeldung 206. Am Montagabend trafen Einsatzkräfte den 31-Jährigen erneut in der Firma an, dieses Mal in Gesellschaft von drei Männern. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige, sprach Platzverweise aus und verschloss und versiegelte den Autohandel. Die Schlüssel wurden sichergestellt und zur weiteren Entscheidung an das Ordnungsamt übersandt. Hier wird jetzt eine Schließung des Geschäftes geprüft.

Die Polizei wird weiterhin konsequent die Einhaltung dieser wichtigen Beschränkungen überprüfen und appelliert: Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen im Sinne der Allgemeinverfügung, binden Sie keine Einsatzkräfte. Es kommt auf jeden einzelnen an. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in ihrer Umgebung.

