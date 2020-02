Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gefälschte Dokumente und Drogen entdeckt

Grenzüberschreitendes Polizeiteam erfolgreich

Bad Bentheim (ots)

Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams Bad Bentheim haben Donnerstagnachmittag bei einem 33-Jährigen Autofahrer einen gefälschten Ausweis, einen nachgemachten Führerschein sowie Drogen entdeckt.

Die Beamten des deutsch-niederländischen Polizeiteams hatten den PKW des 33-jährigen Serben gegen 13.30 Uhr an der Anschlussstelle Schüttorf an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle händigte der 33-Jährige den Beamten einen serbischen Führerschein aus. Bei der vorgelegten Fahrerlaubnis hatten die Beamten jedoch erhebliche Zweifel an der Echtheit und überprüften das Dokument genauer. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem Führerschein um eine "Totalfälschung" handelt. Das heißt der Ausweis ähnelt dem Original so gut wie möglich, ist aber komplett neu gefertigt, aus möglichst ähnlichen Materialien wie ein echtes Dokument.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos wurden zudem rund drei Gramm Marihuana und 700 Gramm Rauschpilze gefunden. Versteckt unter dem Fahrersitz entdeckten die Beamten außerdem seinen gültigen serbischen Reisepass sowie eine ebenfalls totalgefälschte slowenische Identitätskarte.

Ein bei dem 33-Jährigen durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Drogen und die gefälschten Dokumente wurden sichergestellt und einbehalten.

Nach Zahlung einer Sicherheitsleitung von 500,- Euro und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Urkundenfälschung, Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidrektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der KFZ-Kriminalität durch.

