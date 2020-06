Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/RW) Unfall wegen Vorfahrtsfehler 16.6.20, 20 Uhr

Winzeln (ots)

Wegen eines Vorfahrtsfehlers einer 64-jährigen Autofahrerin kam es am Dienstagabend in der Brühlstraße zu einem Unfall mit über 15.000 Euro Sachschaden. Die Mercedes-Fahrerin kam von der Brühlstraße an die Kreuzung der Breitenstraße, wo eine 46-jährige Seat-Fahrerin von rechts kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge vorne stark demoliert, weswegen die Autos nicht mehr fahrbereit waren. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

