Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070420-272: Kollision auf Fußgängerüberweg

Hückeswagen (ots)

Eine 62-jährige Hückeswagenerin ist bei einem Unfall am "Bergischen Kreisel" am Montag (6. April) leicht verletzt worden. Die Hückeswagenerin beabsichtigte um 9 Uhr die Alte Ladestraße an einem Fußgängerüberweg zu überqueren. Eine 53-jährige Fordfahrerin aus Remscheid näherte sich, aus Richtung Remscheid kommend, auf der B237 dem Kreisverkehr. Sie bog nach rechts in die "Alte Ladestraße" in Richtung Kreisverkehr ab und kollidierte auf dem dortigen Fußgängerüberweg mit der Fußgängerin. Diese zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An dem Ford der 53-Jährigen entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

