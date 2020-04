Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060420-269: Unfallflucht in Drabenderhöhe

Wiehl (ots)

Nach einer Unfallflucht im Bereich Kreisverkehr Siebenbürger Platz / Drabenderhöhe in Drabenderhöhe sucht die Polizei derzeit nach Hinweisen. Der Unfall muss sich im Zeitraum zwischen 21 Uhr am Sonntagabend und 00:35 am Montag (6. April) ereignet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der unbekannte Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit durch den Kreisverkehr in Richtung Drabenderhöher Straße. Er verlor die Kontrolle und kollidierte mit einem Laternenmast. Dieser knickte ab und wurde etwa 25 Meter mitgeschleift. Diverse Fahrzeugteile an der Unfallstelle weisen auf einen schwarzen VW Golf IV hin.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

