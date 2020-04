Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060420-267: Einbruch in Spielhalle - Bargeld und Zigaretten gestohlen

Bergneustadt (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (5. April) in einer ehemaligen Spielhalle in der Othestraße mehrere Spiel- und Zigarettenautomaten aufgebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 1 Uhr nachts und 14:30 Uhr verschafften sich die Täter durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zu der Spielhalle. Dort beschädigten sie mehrere Spiel- und Zigarettenautomaten und stahlen daraus Bargeld und Tabakwaren. Zwei Fernsehgeräte und eine Mikrowelle brachten sie für einen möglicherweise späteren Abtransport in den Keller.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell