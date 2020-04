Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050420-264: Einbruch in Restaurant - Fernsehgerät gestohlen

Gummersbach (ots)

In der Gummersbacher Innenstadt haben Einbrecher einen Fernseher aus einem Restaurant gestohlen.

Im Tatzeitraum zwischen 23 Uhr am Freitag und 16 Uhr am Samstag (4. April) hebelten die Täter in der Marktstraße ein Fenster im Kellergeschoss des Hauses auf. Von dort gelangten sie in den Restaurantbereich, wo sie es ausschließlich auf das Fernsehgerät abgesehen hatten.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

