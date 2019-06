Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030619-519: Auto kommt Fahrbahn ab und prallt vor Haus

Lindlar (ots)

Hoher Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen (2. Juni) in Lindlar-Kemmerich. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Lindlar war gegen 02.05 Uhr auf der Kreisstraße 24 von Lindlar in Richtung Schmitzhöhe gefahren und hatte in einer Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab, durchbrach zunächst einen Weidezaun und schleuderte anschließend vor eine Hauswand. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu; am Auto entstand ein Totalschaden. Da durch den Anprall des Autos auch ein Stützpfeiler des Hauses in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist der Schaden am Haus vermutlich recht hoch. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 20-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Daher ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins an.

