Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020619-518: Motorradfahrerin bei Überholvorgang verunglückt

Hückeswagen (ots)

Auf der Bachstraße ist am Freitagabend (31. Mai) eine 57-jährige Motorradfahrerin aus Hückeswagen verunglückt; sie musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau war gegen 21.35 Uhr auf der Bachstraße in Richtung Wiehagen gefahren. Als ein Stück vor der auf Rotlicht stehenden Ampel an der Einmündung ein 28-jähriger Autofahrer seine Fahrt verlangsamte, setzte die Motorradfahrerin zum Überholen an. Der ebenfalls aus Hückeswagen stammende Autofahrer hatte aber nicht wegen dem Rotlicht abgebremst, sondern weil er nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Beim Abbiegemanöver kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 57-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

