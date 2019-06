Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010619 - 516: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten in Nümbrecht-Grunewald

Nümbrecht (ots)

Am 01.06.2019 befuhr um 13:25 Uhr eine 57-jährige Nümbrechterin mit ihrem Wagen die Strecke von Mildsiefen Richtung Grunewald. An der Kreuzung mit der Oberelbener STraße wollte sie gradeaus weiter Richtung Niederelben fahren, übersah dabei jedoch das Auto einer aus Richtung Oberelben kommenden 25-jährigen Frau, ebenfalls aus Nümbrecht. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Wagen zusammen. Beide Fahrerinnen wurden dabei verletzt und im Anschluß in Krankenhäusern weiter versorgt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs wird eingeleitet.

