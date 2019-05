Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310519-513: Zwei BMW aufgebrochen

Lindlar (ots)

Zwei Autos der Marke BMW haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29./30. Mai) im Wohngebiet Lindlar-West aufgebrochen. Zwischen 21 und 9 Uhr schlugen die Täter an den im Sieg- und Emsweg geparkten Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe ein, so dass sie ins Fahrzeuginnere gelangen konnten. Dort bauten sie Teile der Mittelkonsole und der Navigationssysteme aus. Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, so melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 020261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell