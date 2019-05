Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310519-512: Drei Baucontainer aufgebrochen

Bergneustadt (ots)

Drei Baucontainer einer Straßenbaustelle am Südring haben Unbekannte zwischen 19 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch (28./29. Mai) aufgebrochen. Die Täter dürften für den Abtransport ihrer recht schweren Beute - sie nahmen einen Vibrationsstampfer, eine Rüttelplatte sowie ein Stromaggregat mit - ein Fahrzeug benutzt haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

