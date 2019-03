Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr Ennepetal wirbt mit Comedy für das Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr aus Ennepetal, der Stadt der Kluterthöhle in Nordrhein-Westfalen, wirbt aktuell mit einem eher ungewöhnlichen Filmprojekt um Mitglieder. Eine Woche lang lief ein Foto- und Beitragscountdown auf Instagram und Facebook. Und seit dem heutigen Samstag ist er online bei Youtube verfügbar: der Kurzfilm "Härtefall". Der Schauspieler Heiko Gruss und der Kabarettist, Schauspieler, Comedian und Buchautor Kai Kramosta, 2017 vom Deutschen Künstlermagazin als "Bester Comedian und Kabarettist des Jahres" ausgezeichnet, sind die wesentlichen Protagonisten in diesem humorvollen Film. Kein geringerer als der Medienprofi Tom Hoppe, Radiomoderator, Filmemacher und Geschäftsführer von "tomkomm - Agentur für multimediale Kommunikation", zeigt sich für das Skript und die filmische Umsetzung verantwortlich. Mit professioneller Unterstützung durch CEEM-Records aus Witten entstand ein Werbespot, der mehr sein soll als ein weiteres Imagevideo zur Mitgliedergewinnung. "Wir wollten einen neuen Weg beschreiten. Nicht einfach den hunderten Image- und Werbevideos von Feuerwehren im Netz einen weiteren Film hinzufügen. Wir wollten polarisieren und neugierig machen. Neugierig auf das Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr, einer Institution, die etwas ganz besonders in unserer Gesellschaft darstellt", so Frank Schacht, der Leiter der Feuerwehr in Ennepetal. Ob es gelungen ist? Davon kann sich jedermann selbst ein Bild machen. Der Film "Härtefall" ist ab sofort auf Youtube unter https://youtu.be/Foj1WgtExZA sowie bei Facebook unter "Feuerwehr Ennepetal" verfügbar. Und für diejenigen, die sich vorstellen können, Ihre Fähigkeiten einzubringen in den Dienst bei der Feuerwehr, wurde die E-Mail mitgliederwerbung@ennepetal.de eingerichtet. Freiwillige Feuerwehr. Für mich - für alle!

