Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010619 - 515: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in Bergneustadt-Pustenbach

Bergneustadt (ots)

Am 01.06.2019 befuhr gegen 12:25 Uhr eine 49-jährige Wiehlerin mit ihrem Postzustellungsfahrzeug die L173 von Pernze in Richtung Niederrengse. Am Abzweig nach Pustenbach beabsichtigte sie unter Benutzung des Blinkers nach links abzubiegen. Dies übersah offenbar ein hinter ihr fahrender 57-jähriger Kradfahrer aus Solingen. Dieser wollte das Postfahrzeug auf dem ansteigenden Fahrbahnabschnitt überholen. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden der 57-jährige Kradfahrer, seine 54-jährige Sozia, ebenfalls aus Solingen, sowie die Fahrerin des Postautos verletzt. Der Kradfahrer wurde im Anschluß mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Im Bereich der Zufahrt nach Pustenbach kam es zu Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell