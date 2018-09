POL-HRO: Betrunkener Radfahrer fährt gegen Wohnmobil

Rostock (ots) - Mit über einem Promille Atemalkohol fuhr ein Radfahrer auf ein am Straßenrand abgestelltes Wohnmobil auf.

Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag gegen 02:45 Uhr in der Straße Am Strande. Der 36-Jährige kam aus Richtung des Speichers, als er gegen das Wohnmobil fuhr und stürzte. Der Rostocker erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde ärztlich versorgt. Wie die anschließende Kontrolle bestätigte, hatte der 36-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,42 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Immer wieder unterschätzen Radfahrer die Auswirkungen des Alkoholgenusses. Dass es dennoch gefährlich ist, zeigen Unfälle wie dieser. Ausführliche Informationen findet man unter www.kenn-dein-limit.info

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell