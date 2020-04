Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070420-271: Kennzeichendiebstahl

Nümbrecht (ots)

In der Wiesenstraße in Nümbrecht sind in den vergangenen Tagen die beiden Kennzeichen GM-ZW 140 gestohlen worden. Der Wagen parkte im Tatzeitraum zwischen Donnerstag 16 Uhr und Montag (6. April) 14 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Wiesenstraße. Dort montierten unbekannte Täter die beiden Kennzeichen ab.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

