Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Zaun

Mannheim (ots)

Ein 20-jähriger Toyota-Fahrer kam am Dienstag, gegen 12:50 Uhr, in der Schwetzinger Landstraße vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen den Zaun eines Autohauses. Der Toyota wurde dabei so sehr beschädigt, dass Totalschaden entstand. Verletzungen zog sich der 20-Jährige aber glücklicherweise nicht zu. Der Toyota musste abgeschleppt werden. An dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro.

