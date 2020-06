Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Pedelec entwendet (16.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der im Zeitraum zwischen Donnerstag, 4. Juni und Dienstag, 16. Juni, in der Bildackerstraße begangen wurde. Ein Unbekannter entwendete ein hinter einem Wohnhaus abgestelltes mattschwarzes Pedelec der Marke Telefunken. Die Polizei schätzte den Wert des neuwertigen Mountainbikes, das mit einem Spiralschloss gesichert war, auf rund 1.300 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Rades machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell