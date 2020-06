Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 440

Landkreis Tuttlingen) Unfall verursacht und davongefahren (16.06.2020)

L 440 Friedingen (ots)

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr ein unbekannter Autofahrer am Dienstag gegen 09.45 Uhr auf der L 440 zwischen Friedingen und Bärenthal davon. Der Unbekannte befuhr die Landesstraße von Friedingen kommend in Richtung Bärenthal und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Um einen Unfall zu verhindern wich ein entgegenkommender 56-jähriger Sattelzuglenker nach rechts aus, geriet hierbei ins Fahrbahnbankett und streifte eine Leitplanke. Der Unbekannte, der mit einem dunklen, vermutlich schwarzen BMW unterwegs war, fuhr weiter in Richtung Bärenthal. Am Sattelzug entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Mühlheim, Tel. 07463 9961-0, zu informieren.

