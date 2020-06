Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Landkreis Tuttlingen) Unbekannter verbrennt illegal Hausmüll (16.06.2020)

Gosheim (ots)

Ein unbekannter Täter verbrannte am Dienstagabend in einem Waldstück neben dem Wanderweg zum Lembergturm Hausmüll, zum größten Teil Sperrholzplatten. Ein Anrufer meldete das Feuer gegen 20 Uhr der Rettungsleitstelle, die sofort die Freiwillige Feuerwehr Gosheim alarmierte. Das Feuer erstreckte sich auf eine Größe von etwa 1x1 Meter. Personen, die zur fraglichen Zeit an besagter Stelle Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424/9318-0, zu wenden.

