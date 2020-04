Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel-Bislich - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin

Wesel (ots)

Am Sonntag, 26.04.2020, gegen 15:26 Uhr kam es in Wesel-Bislich auf der Bislicher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin. Eine 27-jährige Frau aus Dinslaken befuhr mit ihrem Motorrad die Bislicher Straße aus Flüren kommend in Fahrtrichtung Bislich. An der Einmündung Bislicher Straße / Rosenallee stand eine 40-jährige Frau aus Voerde mit ihrem PKW am Fahrbahnrand. Die 40-Jährige fuhr mit ihrem PKW an, ohne auf das sich von hinten nähernde Motorrad zu achten. Die 27-Jährige konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß mit dem PKW nicht verhindern und wurde von dem Motorrad geschleudert. Durch den Sturz wurde sie schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zu einer Klinik nach Duisburg geflogen. Trotz der schweren Verletzungen bestand keine Lebensgefahr. Daie 40-jährige PKW-Fahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde mit einem Krankenwagen zu einem Krankenhaus nach Wesel verbracht. Die Bislicher Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt und der Fahrzeugverkehr abgeleitet werden.

