Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gestritten

Offenburg (ots)

In der Lise-Meitner-Straße waren am Mittwochmittag kurz vor 14 Uhr zwei amtsbekannte Männer im Alter von 39 und 44 Jahren in Streit geraten, in dessen Verlauf einer der beiden mit einer blutenden Verletzung in der Eckener Straße von Passanten angetroffen werden konnte. Nach Klärung des Sachverhaltes mit den beiden Streitenden, die beide unter erheblichem Alkoholeinfluss standen, wurde eine Anzeige aufgenommen.

