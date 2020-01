Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schweißarbeiten führten zu Blaulichteinsatz

Baden-Baden (ots)

Schweißarbeiten an einem Auto haben am Donnerstagabend in der Innenstadt zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Eine Holzplanke, mit welcher das zu reparierende Auto gesichert war, fing gegen 20:40 Uhr in einer Garage der Kapuziner Straße Feuer. Der Hobby-Schweißer konnte die Flammen allerdings vor Eintreffen der hinzueilenden Wehrleute selbständig löschen. Ein Personen- oder Sachschaden blieb aus.

