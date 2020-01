Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit Alkohol, Drogen und ohne Führerschein

Kehl (ots)

Beamte des Polizeireviers Kehl haben am frühen Freitagmorgen in der Straßburger Straße einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und hierdurch möglicherweise Schlimmeres verhindert. Der aus dem Nachbarland stammende Mittzwanziger geriet gegen 4:40 Uhr ins Visier der Polizeistreife, weil er mit seinem unbeleuchteten Wagen in Richtung Grenze unterwegs war. Wie sich bei einem Alkoholtest herausstellte, hatte der 26-Jährige nicht nur über 1,5 Promille intus, überdies wurde bei ihm eine Drogenbeeinflussung durch Cannabis und Kokain festgestellt. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Das gewohnte Prozedere in solchen Fällen: Erhebung einer Blutprobe, Einbehaltung des Fahrzeugschlüssels und Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Etwa dreieinhalb Stunden zuvor ereilte eine 49 Jahre alte Dacia-Fahrerin am Bahnhofsvorplatz ein ähnliches Schicksal. Sie saß mit knapp einem Promille hinter dem Steuer ihres Wagens. Auf sie wartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem mehrwöchigen Fahrverbot und einem dreistelligen Bußgeld.

/kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell