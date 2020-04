Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln-Dingden - Verkehrsunfall forderte drei Menschenleben

Polizei sucht weitere Zeugen

Hamminkeln-Dingden (ots)

Am Freitag gegen 14.20 Uhr überquerte ein 81-jähriger Autofahrer aus Voerde einen unbeschrankten Bahnübergang an der Straße Lankernbrok in Richtung Bocholter Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem Zug, der in Richtung Bocholt fuhr.

Der Zug erfasste das Auto und schliff es ca. 50 m mit. Der Autofahrer, eine 75-jährige Beifahrerin und eine weitere 77-Jährige (alle aus Voerde) erlitten dabei tödliche Verletzungen.

Die Polizei zog für die Ermittlungen zur Unfallursache einen Sachverständigen hinzu. Der Bahnübergang musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 18.00 Uhr gesperrt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

