Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) Jugendliche demolieren Toiletten 16.6.20, 19 Uhr

Schramberg/RW (ots)

Jugendliche Vandalen haben in der Berneckstraße am Dienstagabend die dortigen Toiletten demoliert. Ein Zeuge hat der Vorfall beobachtet. Vier junge Männer hatten sich an der Einrichtung des stillen Örtchens zu schaffen gemacht. Bei der Besichtigung durch die Polizei war eine Tür völlig zerstört, die andere angekokelt. Auch in der Damentoilette sind frische Brandmale festgestellt worden. Rund um das Toilettenhaus waren die teilweise angebrannten Überreste der zerstörten Toilettentüre verstreut. Der Schaden ist noch nicht genau bekannt, dürfte allerdings im vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen.

