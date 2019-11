Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Ausparken unmöglich

Freiburg (ots)

Das Ausparken ihres Autos war am Donnerstagabend, 28.11.2019, einer Frau auf dem Festplatz in Bad Säckingen unmöglich, weshalb sie die Polizei verständigte. Auch die Beamten kamen zum Schluss, dass der Pkw der Frau unbeschädigt höchstwahrscheinlich nicht aus der Parklücke zu bekommen ist. Denn ein anderer Autofahrer hatte seinen Renault derart nah an den VW der 27 Jahren alten Frau gestellt, dass auf der gesamten Fahrzeuglänge der Abstand teilweise weniger als drei Zentimeter betrug. Da auch eine Standortveränderung durch ein Abschleppunternehmen wegen der herrschenden Enge ausschied, musste die Frau ihren Heimweg mit dem Zug antreten. Gegen 18:00 Uhr meldete sich dann der 32-Jahre alte Renault-Fahrer bei der Polizei. Er habe beim Ausparken einen Pkw beschädigt!

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell