Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Topf auf Gasherd in Brand geraten (16.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Zeughausstraße. Bei einer Bewohnerin im dritten Obergeschoss fing ein Topf Feuer. Eine Anwohnerin alarmierten die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen rückte mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an und löschte zügig den Brand. Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell