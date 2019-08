Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Abflammen von Unkraut gerät außer Kontrolle

Am Dienstag brannte in Wangen eine Thuja-Hecke.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr war in der Schillerstraße ein Mann mit dem Vernichten von Unkraut beschäftigt. Dabei geriet in der Garagenzufahrt eine Thuja-Hecke in Flammen. Der Mann löschte die Hecke noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst. Die Feuerwehr löschte noch vorsorglich nach. Nach Einschätzung des Eigentümers dürfte an der Hecke kein Schaden entstanden sein.

