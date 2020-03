Polizei Hagen

POL-HA: Mann beleidigt Polizisten

Hagen (ots)

Am Mittwoch, den 25.03.2020, 11:40 Uhr, nahm die Polizei einen Einsatz auf dem Berliner Platz wahr. Ein 35-jähriger Mann, der gar nicht Anlass für den Einsatz war, störte die Polizisten und erhielt Platzverweis. Kurz darauf fiel der Mann erneut - diesmal in der Bahnhofshalle - negativ auf, als er Passanten beleidigte und auch die eingesetzten Polizisten übel beschimpfte. Die Beamten legten ihm Handfesseln an und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

