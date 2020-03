Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Kioskeinbruch

Hagen (ots)

Am 06.12.2019, gegen 03.30 Uhr, brachen drei Personen in einen Kiosk am Emilienplatz ein. Über ein Fenster im Hinterhof stiegen die Täter in das Gebäude ein und stahlen Tabakwaren in Wert von ca. 17.000 Euro. Eine Kamera filmte die Tatausführung. Eine Richterin verfügte nun die Veröffentlichung der Aufnahmen. Die vermummten Personen sind vermutlich männlich. Auch aufgrund der Kleidung vermutet die Kriminalpolizei, dass es sich um junge Menschen handelt. Die Polizei fragt: Wer kennt die Täter oder kann Hinweise zur Tat geben? Unter 02331-986-2066 können Informationen an die Polizei herangetragen werden.

Den Link zu den Bildern finden Sie hier:

https://url.nrw/45C

