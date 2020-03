Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Kioskaufbruch in Vorhalle

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 24.03.2020, rief ein Kioskbesitzer aus Vorhalle die Polizei zum Europaplatz. An den beiden Außentüren des Ladens hatte der Geschädigte Hebelmarken festgestellt. Am Sonntagabend wären diese noch nicht vorhanden gewesen. Unbekannte Täter hatten offenbar versucht, in den Kiosk einzudringen, was allerdings nicht gelang. Die Kriminalpolizei übernahm die Bearbeitung. Für Hinweise steht die 02331-986-2066 zur Verfügung.

