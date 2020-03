Polizei Hagen

POL-HA: Transporter mit Farbe besprüht

Hagen (ots)

Am Dienstagmorgen, 07.40 Uhr, rief der Besitzer eines Lieferwagens die Polizei in die Kreishausstraße. Er hatte seinen Opel-Transporter am Montagabend, 19.00 Uhr, am Fahrbahnrand der Sackgasse abgestellt und dann am Dienstagmorgen festgestellt, dass das Auto mit weißem Lack besprüht war. Sowohl die Felge vorne rechts als auch der Kotflügel hinten rechts waren von der Sachbeschädigung betroffen. Hinweise zu der Straftaten nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

