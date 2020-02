POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen, Oberursel, Platz des 17. Juni, Montag, 03.02.2020, 23.30 Uhr

(si)Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte in der Nacht zum Dienstag am Oberurseler Bahnhof ein mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen werden. Der Zeuge hatte gegen 23.30 Uhr bemerkt, wie sich ein Mann einem abgestellten Fahrrad am "Platz des 17. Juni" zu schaffen machte. Als er den Dieb daraufhin ansprach, flüchtete der Mann zunächst zu Fuß und konnte im Nahbereich des Bahnhofes kurze Zeit später von einer Streife der Polizeistation Oberursel festgenommen werden. Gegen den 22 Jahre alten Mann, welcher bereits unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten polizeibekannt ist, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Mini Cooper zerkratzt, Neu-Anspach, Anspach, Taunusstraße, 31.01.2020 bis 01.02.2020, 15.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Samstag in Anspach die Beifahrerseite eines geparkten Mini Coopers zerkratzt. Die Täter schlugen in der Taunusstraße zu und verursachten einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrradfahrer verletzt, Oberursel, Frankfurter Straße, Samstag, 01.02.2020, 09.00 Uhr

(si)Am Samstagvormittag wurde in der Frankfurter Straße in Oberursel ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt. Der Mann war gegen 09.00 Uhr auf der Frankfurter Straße unterwegs, als in Höhe des Alten Friedhofs ein hinter dem Fahrradfahrer fahrender weißer Pkw den 55-Jährigen angehupt haben soll. Daraufhin habe der Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und sei zu Boden gestürzt. Der weiße Pkw soll nach dem Sturz des Radfahrers, ohne anzuhalten weitergefahren sein. Der 55-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Zudem entstand an dem Fahrrad ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

