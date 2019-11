Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Herten: Unbekannter hebt mit gestohlener EC-Karte unberechtigt Bargeld ab - Polizei sucht Tatverdächtigen mit Foto

Recklinghausen (ots)

Am 04. Augsut 2019 stahlen unbekannte Täter der Geschädigten in einem Patientenzimmer im Krankenhaus in Dorsten die EC-Karte. Mit dieser hob der auf dem Foto Abgebildete an Geldeautomaten in Dorsten-Hervest, Dorsten-Innenstadt und Herten Bargeld ab. Bei den Abhebungen wurde der Tatverdächtige videografiert. Fotos des Tatverdächtigen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/dorsten-diebstahl-computerbetrug

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

