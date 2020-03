Polizei Hagen

POL-HA: Baustellencontainer aufgebrochen

Hagen (ots)

Ein Mitarbeiter einer Baufirma rief am Dienstagmorgen, 07:45 Uhr, die Polizei in die Sudfelderstraße. Am gestrigen Tag hatten die Arbeiter gegen 17:00 Uhr die Baustelle unterhalb der A45 verlassen. Heute stellten die Angestellten um 07:00 Uhr fest, dass ein Baucontainer aufgebrochen wurde. Unbekannte Täter brachen nicht nur das Schloss auf, sondern bewegten auch einen 1,5 Tonnen schweren Stein vor dem Container weg, der zum Einbruchsschutz dort abgelegt war. Die Täter entwendeten Baustellenwerkzeug und Zubehör in noch unbekannter Anzahl. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Sachbearbeitung. Für Hinweise steht die Rufnummer 02331-986-2066 zur Verfügung.

