Polizei Hagen

POL-HA: Vier Keller aufgebrochen

Hagen (ots)

Unbekannte Täter haben mehrere Kellerräume in der Luisenstraße aufgebrochen. An insgesamt vier Parzellen waren die Schließriegel bzw. Vorhängeschlösser mit Gewalt durchtrennt wurden. Was die Täter an Beute davontrugen, ist noch nicht abschließend geklärt. Aus einem Keller fehlten ein Herrenrad, ein Kinderrad und ein gebrauchter Kühlschrank. Der Tatzeitraum ist noch relativ ungenau. Zwar entdeckte ein Mieter den Einbruch am Montagvormittag, zuletzt in seinem Keller war er jedoch im Januar 2020. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

