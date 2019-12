Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Müllunterstand in Flammen

Hasbergen (ots)

Am Sonntagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße Friedenshöhe alarmiert. Dort brannten an einem Zweifamilienhaus mehrere Mülltonnen und der dazugehörige Holzunterstand. Ein Nachbar hatte den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch mehrere Bewohner im Haus, alle konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Freiwillige Feuerwehr Hasbergen löschte die Flammen. Mehrere Mülltonnen, der Holzunterstand und die Fassade des Wohnhauses wurden durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass Kaminasche den Brand ausgelöst haben könnte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell