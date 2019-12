Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitag in der Zeit von 19 Uhr bis 23:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Suttfeld (OT Holzhausen) ein. Durch eine Tür im Carport gelangte man in den Garten, schob dort eine Jalousie hoch und hebelte ein Fenster auf. Daraufhin wurden die Räume der Wohnung durchwühlt. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter 05401 879500 zu melden.

