POL-GM: 130320-196: Einbrecher flüchtet nach Alarmauslösung

Gummersbach (ots)

Ein Einbrecher hat am frühen Freitagmorgen (13. März) bei einem Einbruch in eine Spielhalle an der Hindenburgstraße einen akustischen Alarm ausgelöst und ist daraufhin geflüchtet. Wie ein Anwohner berichtete, hatte dieser erstmals gegen 02.00 Uhr ungewöhnliche Geräusche bemerkt. Gegen 02.35 Uhr war der Einbrecher nach dem Aufhebeln der Haupteingangstür in einen Vorraum eingedrungen und hatte dabei den Alarm ausgelöst. Ohne Beute trat der Täter daraufhin die Flucht an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

