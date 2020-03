Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130320-194: Einbrecher überrascht

Lindlar (ots)

Durch seine Heimkehr hat ein Hausbewohner in Lindlar-Schmitzhöhe am Donnerstag (12. März) Einbrecher in die Flucht getrieben. Der Mann war gegen 19.50 Uhr nach Hause zurückgekehrt und hatte nach dem Öffnen der Haustüre Geräusche und Stimmen aus dem Haus an der Straße "Im Kromsfeld" gehört. Die Einbrecher hatten wohl erst kurz zuvor ein Fenster des Hauses aufgehebelt und gerade mit der Durchsuchung des Hauses begonnen, als der Geschädigte das Haus betrat. Die Einbrecher flüchteten vermutlich über ein Nachbargrundstück in Richtung Hasenweg. Verdächtige Beobachtungen melden Sie bitte der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

