Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120320-191 Verkehrsunfall mit Personenschaden 17-jähriger Motorradfahrer fuhr auf vorausfahrenden Pkw auf

Bergneustadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Othestraße in Bergneustadt hat sich ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Gummersbach am Donnerstagnachmittag (12.03.) schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war um 16:20 Uhr vom Kreisverkehr Bahnstraße kommend in Fahrtrichtung Südring unterwegs, als er zu spät auf den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Pkw einer 76-jährigen Frau aus Bergneustadt aufmerksam wurde und mit dem Fahrzeug kollidierte. Der 17-jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand leichter Sachschaden.

