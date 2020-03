Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120320-189: Einbrecher flüchten vor Wachdienst

Radevormwald (ots)

Bei einem Einbruch in eine Schule an der Hermannstraße haben Einbrecher am späten Mittwochabend einen Alarm ausgelöst - bei Eintreffen eines Wachdienstes flüchteten zwei Personen. Etwa gegen 23.00 Uhr war bei einem Wachdienst ein Einbruchsalarm der Schule eingegangen. Mitarbeiter des Wachdienstes erkannten beim Eintreffen zwei Personen im Bereich des Haupteinganges, die daraufhin sofort die Flucht antraten und unerkannt entkommen konnten. Die Personen hatten zuvor offenbar die Verglasung eine Kellertüre zerstört, jedoch auf diese Weise nicht in das Gebäude eindringen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

