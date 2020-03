Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120320-190: Unfall mit Schulbus ging glimpflich aus

Reichshof (ots)

Ein mit etwa 20 Kindern besetzter Schulbus war am Donnerstag (12. März) in eine Verkehrsunfall auf der Landstraße 336 in Reichshof-Brüchermühle verwickelt; ein 9-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 13.20 Uhr hatte ein 42-jähriger Autofahrer aus Andernach auf dem Weg in Richtung Denklingen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum am Straßenrand und schleuderte zurück auf die Fahrbahn, wo es gegen die Seite eines entgegenkommenden Schulbusses prallte. Ein neunjähriger Schüler aus Reichshof erlitt dabei leichte Verletzungen, die im Krankenhaus Waldbröl ambulant versorgt wurden. Ursächlich für den Unfall war offenbar Ablenkung am Steuer. Der 42-Jährige gab an, dass er während der Fahrt gegessen und aufgrund herabgefallenen Essens nach unten geschaut habe. Bis zur Räumung der Unfallstelle war die L 336 für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

