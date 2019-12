Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Naturfreundehaus

Steinbach am Glan (ots)

Am 30.12.2019 zwischen 02.00 Uhr und 07.00 Uhr brachen Unbekannte ins Naturfreundehaus ein. Der/die Täter schlugen zunächst ein Fenster ein und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie einen Drucker sowie aus dem Küchenbereich ein 3kg schweres Lachsfilet. Hinweise an die Polizei Kusel unter 06381/9190.

