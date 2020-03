Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall Am Sportpark

Hagen (ots)

Mittwochmorgen, 08.30 Uhr, kam es auf der Straße Am Sportpark zu einem Auffahrunfall, bei dem sich eine Beteiligte verletzte. Eine 60-jährige befuhr mit ihrem Seat die Straße Am Sportpark in Richtung Alexanderstraße. In Höhe der Stationstraße fuhr sie auf einen Opel, der an der dortigen Ampel wegen des Lichtwechsels von gelb auf rot halten musste, auf. Der Airbag des auffahrenden Wagens löste aus, die 60-jährige Frau verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

